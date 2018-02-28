Dice Brawl: Captain's League, temeli stratejiye dayanan bir oyundur. Bu oyunda kaleler yapın ve düşmanlarınızla savaşın. Bu çok tuhaf dünyada yaşayan tüm farklı yaratıkları yönetin ve size düşmanlık yapanların da başını ezin. Bu dünyanın en iyi lideri olun ve krallığınızı yüceltin.

Kendine has savaş yapısı ve içinde barındırdığı karakterlerle dikkat çekmeyi başaran oyunda denizleri aşın ve diğer ülkelere saldırın. Ordunuzun gücüne güç katmak için yeni askerler üretin ve elflere, canavarlara destek sağlamaya çalışın. Ancak dikkatli olun, bu oyunda zayıflara yer yok.

Çevrim içi olarak diğer insanlarla savaşabileceğiniz oyunda en güçlü ekibinizi oluşturmak için yeni gemiler ve karakterler toplayın. Böylelikle ordunuzu genişletebilir ve korsanlara, elflere, ejderlere, robotlara ve diğer tüm düşmanlara karşı savaşabilirsiniz.

Dice Brawl: Captain's League Özellikleri