Görsellerin arasındaki farklı bulmak için çaba göstereceğiniz ve dikkat testi yapacağınız Difference Find Tour, mobil platformda bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete açılan eğlenceli bir fark bulmaca oyunudur.

Yüksek çözünürlüğe sahip binlerce resimden oluşan bu oyunda amaç, aynı görselin arasında bulunan küçük değişiklikleri fark ederek eksik noktaları tespit etmek ve sonraki görsellerin kilidini açmaktır.

Resimlerdeki 5 farklı bulmak için dikkatinizi yoğunlaştırmalı ve eksik kareleri bularak işaretlemelisiniz. Tüm farklılıkları bularak sonraki resimlere ulaşabilir ve bulmacaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğitici bölümleriyle sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel doğa, hayvan, mimari, manzara, nesne gibi farklı kategorilerden yüzlerce resim yer almaktadır. Ayrıca klasik, meydan okuma ve çok oyunculu olmak üzere 3 eğlenceli mod bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Difference Find Tour, bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyundur.