Madenciler klanının lideri olun ve yerin derinliklerinde gizlenmiş tüm gizemleri keşfedin. Madeni inşa et, daha derine in ve yeni kedi madencileri işe al. Beklemekten bıktınız mı? Basit bantlarla kedilerinizi neşelendirin ve kazma ve madenciliği artırın.

Madeninizin iş akışını optimize edin. Zorluğu üstlenin ve en iyi madencilik stratejisini keşfedin ve bu şekilde mümkün olduğunca çok para kazanın. Bir taban oluşturabilir, makinelerinizi birçok farklı yükseltmeyle geliştirebilirsiniz. Bu versiyonda daha fazla makine seçebilir, daha fazla mineral kazabilir ve yeni dünyalar keşfedebilirsiniz. Yeni tuzaklar, canavarlar ve daha fazla kazma sizi bekliyor.

Her dünyanın sonunda farklı bir sertlik ve sürpriz seviyesi var.

Dig it! Idle Cat Miner Tycoon Özellikleri