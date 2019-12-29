Parmaklarınızla topun geçeceği alanları kazarak ilginç yol tasarımlarında bulunacağınız ve topu delikten geçirmek için çeşitli stratejiler geliştireceğiniz Dig This, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir yapımdır.

Zeka geliştirici özelliği ve ilginç mantığı ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, toprağı parmağınızın ucuyla kazarak topu farklı şekillerde hedefe ulaştırmak için mücadele etmek ve seviye atlayarak daha zorlu bölümlerin kilidini açmaktır.

Oyunda toplamda 400 zorlu seviye ve birbirinden eğlenceli yüzlerce parkur bulunmaktadır. Dilediğiniz stratejiyi uygulayarak topu hedefe ulaştırabilir ve puan toplayabilirsiniz.

Topun geçeceği yolları parmağınızla kazarak deliğe giden yolu farklı desenler çizerek açmalı ve topu hedefe bırakmalısınız. İlerleyen bölümlerdeki parkurlarda çeşitli engeller ve tuzaklarla karşılaşacaksınız.

Bu engelleri aşmak için ilginç mekanizmalar tasarlayabilir ve amacınıza ulaşabilirsiniz. Bulmaca oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Dig This ile eğlenceye dolu anlar yaşayabilir ve zihninizi açabilirsiniz.