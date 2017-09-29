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Digiturk Online İşlemler 1.2 (Android)
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  4. Digiturk Online İşlemler - Android için Digiturk Online İşlemler Uygulaması

Digiturk Online İşlemler

1.2
Android
Digiturk Online İşlemler
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Digiturk Online İşlemler uygulamasıyla aboneliğiniz ile ilgili tüm işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Digiturk Online İşlemler uygulaması Digiturk aboneliğiniz ile ilgili tüm detaylı işlemlerinizi Android cihazlarınızdan gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

Digiturk aboneleri için geliştirilen uygulamada fatura ödeme, otomatik ödeme talimatı verme gibi temel işlemlerin yanında kişisel bilgilerinizi de düzenleyebiliyorsunuz. Mevcut paketinizle ilgili olarak da değişiklik yapabileceğiniz uygulamada keyifli bir akşam için film veya maç satın alımı da yapabiliyorsunuz.

Uzaktan kayıt emri özelliği de yine işinize yarayabilecek türden diyebilirim. Evde olmadığınız zamanlarda kaçırdığınızı dizileri, programları veya maçları uzaktan kaydedebileceğiniz uygulama her konuda hayatınızı kolaylaştırıyor. Çeşitli sorunlar yaşadığınızda teknik servis hizmetinden de faydalanabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Kişisel bilgilerinizi düzenleme,
  • PIN kodu sıfırlama,
  • Size özel kampanyaları takip edebilme,
  • Paket satın alabilme,
  • Teknik destek alabilme,
  • Film ve maç satın alma,
  • Fatura işlemleri.
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