Digiturk Online İşlemler uygulaması Digiturk aboneliğiniz ile ilgili tüm detaylı işlemlerinizi Android cihazlarınızdan gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

Digiturk aboneleri için geliştirilen uygulamada fatura ödeme, otomatik ödeme talimatı verme gibi temel işlemlerin yanında kişisel bilgilerinizi de düzenleyebiliyorsunuz. Mevcut paketinizle ilgili olarak da değişiklik yapabileceğiniz uygulamada keyifli bir akşam için film veya maç satın alımı da yapabiliyorsunuz.

Uzaktan kayıt emri özelliği de yine işinize yarayabilecek türden diyebilirim. Evde olmadığınız zamanlarda kaçırdığınızı dizileri, programları veya maçları uzaktan kaydedebileceğiniz uygulama her konuda hayatınızı kolaylaştırıyor. Çeşitli sorunlar yaşadığınızda teknik servis hizmetinden de faydalanabileceğiniz uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: