Professional Gaming Art imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Dirt Road Army Truck Mountain Delivery mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkan Dirt Road Army Truck Mountain Delivery, bizlere ordu araçlarını kullanma ve benzersiz görevleri yerine getirme fırsatı verecek. Oyuncular askeri kargoları taşıyacak ve belirtilen alanlara götürmeye çalışacaklar. Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan mobil yapım da oldukça kaliteli grafikler ve basit oynanış mekanikleri yer alacak.

Renkleri ve içerikleri bakımından sade bir yapıya sahip olan oyunda zorlu yollar ve hava koşulları bizleri bekliyor olacak. 4x4 araçların yer aldığı yapımda gerçek askeri araçları ile karşılaşacağız.Çarpıcı ses efektleri ile desteklenen yapım, HD grafikler eşliğinde bizlere gerçekçi bir deneyim sunacak. Şuanda aktif olarak 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım, son güncellemesini de 6 Kasım 2018’de aldı. Oyun ilerleyen dönemlerde yeni güncellemeler ile daha zengin bir içeriğe kavuşacak.

İyi oyunlar dileriz.