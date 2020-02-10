Dirt Trackin 2, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Yüksek beygir gücüne sahip arabaları kontrol edip heyecan verici bir atmosferin içerisine giriş yapabileceğiniz türden bir yarış oyunu olarak nitelendirebileceğim Dirt Trackin 2 oyununda gerçek bir yarış atmosferini yaşayabiliyorsunuz. Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve fizik motoruyla ön plana çıkan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Gerçek dünya pistlerinde boy gösterebileceğiniz oyunda arabalarınızı dilediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve yarışa hazır hale getirebiliyorsunuz. Farklı oyun modlarını da sunan oyunda rekabetçi bir yapay zeka yer alıyor.

Oyun konsolu desteği de olan oyunda farklı platformlarda gerçek zamanlı mücadele de edebiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Dirt Trackin 2 oyunu mutlaka telefonlarınızda yer almalı.

Dirt Trackin 2 oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirebiliyorsunuz.