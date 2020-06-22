Bennet Racing Simulations LLC tarafından geliştirilen ve bünyesinde birbirinden farklı onlarca araca yer veren Dirt Trackin Sprint Cars adrenalin dolu anlara ev sahipliği yapıyor.

Mobil platformda oyunculara alışılmadık bir yarış deneyimi sunma fırsatı veren yapım da oyuncular diledikleri araçlar ile çeşitli yarışlara dahil olabilecek ve şoförlükleri ile bitiş çizgisini geçmeye çalışacaklar.

Oyunculara tüm rekabet seviyelerini de sunan başarılı yarış oyunu farklı sınıfları da bünyesinde bulunduruyor. Her sınıfta farklı sürücü modellerinin de yer aldığı bilinirken oyunculara gerçek zamanlı oynanış yapısı sunuluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları ortak bir çatı altında birleştirerek zorlu yarışlara dahil eden geliştirici ekip, bu yarışlar sonucunda yüksek ödüller ile oyuncuların yüzünü de güldürüyor.

Bu yarışlarda farklı hava döngülerinin de olacağını unutmadan belirtelim.