Dirt Xtreme 2, motokros seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir motosiklet yarışı oyunu. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla zorlu parkurlarda yarışmaya hazırlanın.

Engebeli arazilerde, çamur pistler gibi özel parkurlarda yapılan motosiklet yarışları motokrosu mobil platforma taşıyan kaliteli yapımlardan biri. Serinin yeni oyununda zaten harika gözüken grafikler, animasyonlar, motor sesleri, atmosfer daha da geliştirilmiş. Şu anda Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en iyi motosiklet yarışı oyunu diyebilirim. Satın alım yapmadan keyifle oynuyorsunuz.

Multiplayer yani çok oyunculu oynama desteği sunan motosiklet yarış oyununda üstün beceri gerektiren parkurlarda birinci gelmeyi başarırsanız hem ödüllerin sahibini oluyorsunuz hem de özel öğelerin kilidini açıyorsunuz. Motosikletinizi yenileme, görünümünü değiştirme, sürücünüze kıyafet alma şansına sahipsiniz.