Disc Pool Carrom, Miniclip’in Android telefonlarda oynanabilen çok oyunculu masa oyunu. Parmak futbolu ile bilardo karışımı bir mobil oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan oyun, vakit geçirmek için birebir.

Miniclip’in Soccer Stars oyunuyla 8 top bilardo oyunlarının harika birleşimi diyebileceğim bir Android oyunu Disc Pool Carrom. Android telefonunuza ücretsiz indirip ister multiplayer modda dünya genelinde oyunculara karşı isterseniz de internetsiz olarak oynayabileceğiniz eğlence dozu yüksek masa oyununda amaç; taşları deliklere sokmak. Ortada toplanan siyah ve beyaz renkte taşlara sırayla atış yapıyorsunuz. Her vuruştan sonra kontrolünüzdeki büyük taş, otomatik olarak masanın dört bir yanında işaretli noktalara yerleştiriliyor. Rakibinizden önce tüm taşları sokmanız gerekiyor. Oyun ilerledikçe farklı masa (arena), vurucu ve hokey disklerinin kilidi açılıyor.