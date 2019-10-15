Disney Princess Majestic Quest (Disney Prenses Sihirli Macera) Android oyununda Disney Prensesleriyle sihirli Krallıkları restore ediyoruz. Gameloft tarafından geliştirilen 3’lü eleştirmeye dayalı mobil bulmaca oyunu Disney Prenses Sihirli Macera, kesinlikle bir çocuk oyunu değil; her yaştan kişinin severek oynayacağı bir yapım.

Gameloft’un Android telefonlarda oynanabilen ücretsiz yepyeni, eğlence dolu üçlü eşleştirme bulmaca oyunu Disney Princess Majestic Quest’te kara büyüyle gelip tüm krallığı kasıp kavuran bir fırtınaya karşı Disney Presenslerine yardım ediyorsunuz. Lanetli fırtına sonrasında krallıkları onaran Disney Prenseslerine katılıp her birinin masalsı dünyasını keşfediyorsunuz. İpuçlarını birleştirerek krallıkları teker teker yeniden inşa etmenin yanında hikayede anlatılan cevher fırtınasının gizemini çözmeye çalışıyorsunuz. Oynanış çok basit ve eğlenceli. Aynı renkten cevherleri kaydırıyor, yer değiştiriyor ve eşleştiriyorsunuz. Kombo ve güçlendiricilerle cevherleri daha hızlı yok edebiliyorsunuz.

Disney Princess Majestic Quest Android Oyunu Özellikleri