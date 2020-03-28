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Disney Sorcerer's Arena 1.4.1 (Android)
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  4. Disney Sorcerer's Arena - Android İçin Strateji Oyunu

Disney Sorcerer's Arena

1.4.1
Android
Disney Sorcerer's Arena
ÜCRETSİZ
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Efsanevi Disney büyücülerini arenada dövüştürün.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Sihirbazın cesur ve rekabetçi dünyasına, yaptığınız her seçimin kaderinizi belirlediği yere girin. Kadrolarınızı savaşa hazır Disney ve Pixar efsanelerinden toplayın ve güçlerinizi aksiyon dolu PVP arenasında test edin.

Hazırlamanız gereken ilk şey, en sevdiğiniz karakterlerin bir listesini yapmak. Kahramanları seven birkaç kişi var ama ayrıca kötülüğü seven bazıları var. Bu efsaneler tamamen “Disney Büyücü Arenası”nda yer alır ve oyuncuların aralarından seçim yapabileceği farklı bir karakter gücü oluşturur.

Disney ve Pixar efsaneleri, en zorlu aksiyon dolu PVP arenasına karşı size hizmet etmeye her zaman hazırdır. Disney Büyücü Arenası, Efsaneler Çarpışması'nın nihai arenası olacak.

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