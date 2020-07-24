Disney Wonderful Worlds, Minnie, Mickey ve diğer ikonik Disney karakterlerine katılarak bulmacaları çözdüğünüz, kendi fantastik tema parkanızı yaptığınız bir mobil oyun. Disney karakterleri eşliğinde bulmaca - simülasyon karışımı rengarenk görseller, animasyonlarla bezenmiş Android oyunu, küçük kardeşiniz veya çocuğunuz için indirebileceğiniz en iyi oyunlardan.

Bu bulmaca öğeleri içeren inşa etme oyununda sınır yok! Ödüller kazanmak için renkli oyun tahtalarını kaydırın, eşleştirin ve parkınıza yerleştirmek üzere dünyanın dört bir yanından ikonik Disney eğlence yerlerinin kilidini açın. Seviyenizi artırın ve özel süslemeler, ikonik yapılar ve karakterlerle eşsiz parkınızı inşa edin. Etkinliklerde bulunun ve Gün Ortası Gösteri, Akşam Hava Fişek Gösterisi ile sihirli parkınızın sabahtan akşama nasıl canlandığını görün.

Disney Wonderful Worlds’de sizi bekleyenler: