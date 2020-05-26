Mobil platformda onlarca farklı oyuna sahip olan Bekko.com birbirinden güzel projeler ile oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor.

En yeni oyunlarından bir tanesi olan Divine Legends’ı hem Android hem de iOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunan başarılı isim, oyuncularında yüzünü güldürüyor.

Mobil strateji oyunu olarak lansmana çıkan Divine Legends hem oynanışı hem de rengarenk içerikleri ile yedinde yetmişe her kesimden oyuncuya hitap eden özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Kendi savunma rotamızı inşa ederek giriş yapacağımız oyunda gerçek zamanlı bir oynanış yer alacak. Oyuncular savunma yaparak diğer oyunculara karşı mücadele edecekler. Seviye sisteminin de yer aldığı yapım içerisinde ordular oluşturarak gerçek oyunculara karşı savaşacağız.

Tanrıların bizim için savaşmasını sağlayacağımız oyun içerisinde kalıcı bir internet bağlantısı gerekiyor. Oyuncular dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile aksiyon dolu anlar yaşayacaklar.