DOKDO, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gemi simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. İnanılmaz bir deniz macerası olarak ön plana çıkan oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir oyun olan DOKDO, bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Deniz savaşlarına sahne olan oyunda rakiplerinizle mücadele ediyor ve heyecan verici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Geminizi sürekli geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınızla rekabet edebileceğiniz oyunda diğer oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. 3 boyutlu bir atmosferde geçen oyunda stratejik kararlar almanız gerekiyor. Okyanusun tüm noktalarını keşfe çıkabileceğiniz DOKDO'yu sakın kaçırmayın. Eğer deniz ve simülasyon oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre diyebiliirm.

DOKDO Özellikleri;

Gemi geliştirme

3 boyutlu eşsiz atmosfer

Bağımlılık yapıcı kurgu

Google skorboard desteği

DOKDO oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.