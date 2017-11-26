Domino City, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan bir mobil oyun olan Domino City ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Oyunun adındanda anlayabileceğiniz gibi dominolarla oynanan sürükleyici bir mobil oyun olan Domino City, doğru desenleri oluşturup ilerlediğiniz bir mobil oyundur. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda harika grafikler yer alıyor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda dominoları uygun yerlerine yerleştirmeniz gerekiyor. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda reflekslerinizi de çalıştırabiliyorsunuz. Can sıkıntınızı giderebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer boş zamanlarınızı değerlendirmek için bir oyun arıyorsanız Domino City mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir mobil oyundur. Zorlu düzeylerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Doğru desenleri oluşturmak için dikkatli olmanız gereken Domino City oyununu sakın kaçırmayın.

Domino City oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.