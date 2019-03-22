Mobil oyunlar arasında strateji kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Doomsday Preppers, onlarca kat inşa ederek yer altında dev bir binaya sahip olabileceğiniz ve çeşitli görevleri yerine getirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Eğlenceli grafikler ve keyif verici müzikler ile donatılmış bu oyunda amaç, sürekli yeni katlar inşa ederek apartmanınızı yerin altına doğru derinleştirmek ve katlarda çeşitli görevleri tamamlayarak altın kazanmaktır. Oyunda, katları olağan bir şekilde yukarı doğru değil, yerin altına doğru inşa etmelisiniz. Asansör yardımıyla farklı eşyaları katlara indirebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Oyunda yerin dibine doğru inşa edilebilecek toplam 140 adet daire ve bu dairelere yerleştirebileceğiniz yüzlerce ürün yer almaktadır. Katlar barınak, güvenlik, market, su deposu, laboratuar, atölye gibi çeşitli alanlardan oluşmaktadır. 150’den fazla erkek ve kadın karakterden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve stratejik hamlelerle görevleri tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Doomsday Preppers, milyonlarca oyuncunun vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.