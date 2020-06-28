Horsepower 1 Studios tarafından geliştirilen Door Slammers 1 ile adrenalin dolu yarışlara dahil olmaya hazırlanın!

Mobil yarış oyunları arasına katılan ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Door Slammers 1’de drag yarışlarına katılacak, onlarca farklı sürücüye meydan okuyarak bitiş çizgisini yakalamaya çalışacağız.

Farklı sürüş alanlarının da yer aldığı yapım da oyuncular yepyeni araçları deneyimleyebilecek, seçtikleri araçların performansını artırarak daha iyi bir konuma getirebilecekler.

2017’nin Mayıs ayında piyasaya sürülen ve günümüze kadar kasıp kavuran başarılı yarış oyunu dünyanın dört bir yanından 500 binden fazla oyuncu tarafından da oynanmaya devam edilirken yarışlardaki gerçekçi motor ses efektleri ile de beklentileri karşılamayı başarıyor.

4.0 olarak değerlendirilen yapım uzun bir süredir güncelleme almıyor.