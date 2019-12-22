Nefes kesen araba yarışlarına katılarak hız rekorları kırabileceğiniz ve online yarışlara katılarak adınızı dünya sıralamasında üst sıralara taşıyabileceğiniz Door Slammers 2 Drag Racing, mobil platformda yarış oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi kontrolleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca araç arasından dilediğinizi seçerek yarışlara hazırlanmak ve zorlu parkurlarda ilerleyerek rakiplerinizi geride bırakmak için mücadele etmektir. İster online platformda arkadaşlarınızla oynayabilir, isterseniz de çok oyunculu modda onlarca araçla yarışabilirsiniz.

Aracınızı dilediğiniz gibi dekore edebilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz. Farklı renklere boyayarak ilginç desenler ekleyebilir ve motoru geliştirerek daha hızlı bir arabaya sahip olabilirsiniz. Birbirinden hızlı onlarca araba ile nefes kesen yarışlar yapabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan Door Slammers 2 Drag Racing, 1 milyondan fazla yarış tutkunu tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.