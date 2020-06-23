Mobil platformda oyuncuları drag yarışlarına götürecek olan Door Slammers 2 Drag Racing adrenalin dolu yarışlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Android ve iOS platformunda oyunculara sunulan ve şuana kadar beğenileri toplamayı başaran mobil yarış oyunu bünyesinde yer verdiği birbirinden farklı araçlar ile oyunculara adrenalin dolu drag yarışları yapabilme fırsatı veriyor.

Horsepower 1 Studios tarafından geliştirilen yapım da oyuncular günlük ve haftalık turnuvalara katılacak, birbirinden farklı yarışçılara karşı mücadele edecek, bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacaklar.

İnanılmaz derecede 3D grafik açılarına sahip olan oyun içerisinde yarışçılar diledikleri araçları modifiye edebilecek, kişiselleştirebilecekler.

Oyuncular profesyonel yarışçı olarak araçları ile vites atacak ve gazı kökleyerek rakiplerini geride bırakabilmek için ter dökecekler.

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım aldığı güncellemeler ile araç sayısını da artırmaya devam ediyor.