Mobil platformun en başarılı tırcılık simülasyon oyunlarından birisi olan Dr. Truck Driver : Real Truck Simulator 3D, tamamen ücretsiz olarak MobileCreed tarafından oyunculara sunuldu.

Android platformunda oynanan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden bu simülasyon oyununda, birbirinden farklı yük seçenekleri yer alıyor. Oyuncular şehirler arasında yolculuk yapacak, çeşitli yükler taşıyacak ve alışılmışın dışında bir şoförlük deneyimi tecrübe edecekler.

Oyun içerisinde çok sayıda farklı tır seçeneğide yer alıyor. Oyuncular teslim ettikleri yükler sonrasında kazandıkları para ile yeni tırlar satın alabilir ve aldıkları tırların performansını artırarak daha hızlı ve daha güçlü bir yapıya kavuşturabilirler. Oyuncular taşıdıkları yükleri eğer hasarlı olarak teslim ederlerse kazanacakları para üzerinden kesintiler yapılacaktır.

Yani hakkınız olan parayı almak istiyorsanız, herhangi bir hasar almadan yükleri başarı ile teslim etmeniz gerekiyor. Kariyer modununda yer aldığı yapımda, tecrübeli tır şoförü olabilmek için yükleri zamanında ve hasarsız bir şekilde yerine ulaştırmamız gerekiyor.

Grafikleri ve oynanış mekanikleri ile oldukça başarılı görünen mobil simülasyon oyunu, çeşitli kamera açıları ile de oyunculara gerçekçi bir deneyim sunuyor. Akıllı trafik sistemi, gerçekçi fizik kuralları ve gerçek kamyonların yer aldığı yapımda , dünya çapında taşımacılık yapacağız.