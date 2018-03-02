Drag Battle racing, Android platformunda en çok indirilip oynanan kalkış yarışı oyunu.

Meydan okuyan güçlü rakipler, şampiyonluk yarışları, serbest yarışlar, günlük görevler ve daha fazlasını içeren drag yarış oyununda yarıştıkça deneyim kazanıyorsunuz. Zorluk düzeyi gittikçe artan, adrenalin yüklü yarışlara hazır mısınız? Garajdan favori spor arabanızı alın ve hemen anahtarına yarışlara girin.

Orta düzey grafikler (ne yazık ki tanıtım görsellerindeki kaliteyle uyuşmuyor) sunan drag yarışı oyununda Need For Speed’de olduğu gibi anahtarınızı almak isteyen oyunculara karşı yarışıyor, yarıştıkça seviye atlıyor, deneyim puanı kazandıkça daha dişli rakiplerle kapışıyorsunuz. Aracı kokpit ve dış kamera açısından görebiliyorsunuz. Yarışlar klasik; vites geçişlerini zamanında yaparak rakibinizi geride bırakıyorsunuz. Hata yapmanız durumunda da nitro yardımınıza koşuyor. Tabii ki yarışlarda üstünlük elde etmek için iyi sürmek kadar yükseltmeleri uygulamış olmak da önemli. Yüzlerce parça sadece görünümü değil, aracın performansını da iyileştiriyor. Ayrıca farlardan gövde kitine aracınızın görünümünü değiştirip rengini ayarlayabiliyorsunuz.