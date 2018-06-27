Farklı kamera açıları ile oyuncuları drag yarışlarına götüren Drag Racing 2, ücretsiz bir mobil yarış oyunudur.

Orta dereceli grafiklere sahip olan yapımda bizleri çeşitli araçlar bekliyor. Oyun içerisinde dilediğimiz aracı kişiselleştirebilecek, performansını artırabilecek ve daha etkili bir şekilde deneyimleyebileceğiz. Oyun içerisinde 50 farklı yarış aracı yer almaktadır. Oyuncular dilerlerse bu araçlar üzerinde oynamalar ve geliştirmeler yapabilirler. Online olarak gerçek zamanlı oyuncular tarafından oynanabilen mobil yarış oyunu tamamen ücretsizdir.

Gerçek drag yarışlarına katılacağımız oyunda, rakiplerimiz ve arkadaşlarımız ile sohbet edebilecek ve onlara meydan okuyabileceğiz. Sadece Android platformunda yayınlanan yapım, 500 binden oyuncu tarafından da ilgiyle oynanmaya devam ediyor. 500 binden fazla oyuncu tarafından incelemeye alınan yapım, Google Play’de 5 üzerinden 4.3 gibi bir puanlama değerine sahip.

Oyun içerisinde araç kokpitini görebilecek, farklı haritalarda yarışabileceğiz. Çeşitli kamera açıları ile araçlarımızı detaylı bir şekilde inceleyebileceğiz. Drag Racing 2, mobil yarış severlere sunulan ücretsiz bir yarış oyunudur. İyi eğlenceler dileriz.