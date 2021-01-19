Drag Racing: Underground City Racers, özellikle kalkış yarışlarını sevenlerin hoşuna gidecek araba yarışı oyunu. Need For Speed (NFS) Underground atmosferini hissettiren drag yarışı, grafikleri, oynanışı ve hissi ile benzerlerinden oldukça farklı. Yarışı kazanmanın yatırılan paraya bağlı olduğu oyunlardan sıkıldıysanız, Kalkış Yarışı: Yeraltı Şehir Yarışları’nı tavsiye ederim. Drag Racing: Underground City Racers Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir.

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Tüm drag yarış oyunları aynı! Aradığınız grafikleri, oynanışı, hissi bulamadığınız için üzgün müsünüz? Underground’a hoş geldiniz, belki de aradığınız oyun budur. Doğru yerdesiniz YARIŞÇI! Duygu ve deneyimlerinizin öncelikli olduğu, gerçek kalkış yarışını yaşayabileceğiniz bu oyun yer altı kurallarına göre tasarlanmıştır.

Kulübe hoş geldiniz…

Diğer yarış oyunlarından farklı olarak gelişmiş grafikler, çoklu oyun modları, arkadaşlarınızla yarışma, nostaljik drag müzikleri ve sizle arabanız arasında oluşacak özel etkileşim bir arada. Vites değiştirme sistemi klasik drag oyunlarından farklı. Diğer yarışçılarla yarış deneyiminizi test etmeniz için multiplayer mod mevcut. Yarışlarda rakiplerinizi çılgına çevirecek interaktif emojiler de unutulmamalı.