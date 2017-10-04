Drag yarışlarına katılıyoruz.
Drag Rivals 3D, Android platformunda hikaye üzerine kurulu sanırım tek drag yarış oyunu. Orta seviye grafik kalitesiyle bizleri karşılayan yapım, post apokaliptik bir dünyada geçiyor. Hayatta kalmanın yolunu çölün ortasında yarışmakta buluyoruz. Hak ettiğimiz saygıya kavuşmak için yarışlarda mücadeleci ruhumuzu açığa çıkarıyoruz.
Dünyanın çöktüğü, şehirlerin terk edildiği, Dünya’da kalan insanların da çölün derinliklerinde yaşam sürdüğü bir yere bizleri sürükleyen değişik atmosfere sahip bir yarış oyunu Drag Rivals 3D. Mad Max filminde gördüğümüz post apokaliptik yarış arabalarıyla saygınlık kazanmak için yarışlara katılıyoruz. Boş arazilerin efsanesi olmak elbette kolay değil. Önünüzde dişli rakiplerle karşılaşacağınız onlarca zorlu yarış var.
Drag Rivals 3D Özellikleri:
- Son derece agresif duran 30 post apokaliptik yarış arabası
- Yaratıcılığınızı öne çıkaran tonlarca ayar ve özelleştirme seçeneği
- Eğlencenin dibine vurduran destansı arcade oyun modları
- Test için özel bekleyen en hızlı canavar kamyonlar
- Modifiye imkanı
YORUMLAR