Onlarca farklı erkek karakterden dilediğinizi seçerek baba rolünü üstleneceğiniz ve yeni bir kasabaya taşınarak macera dolu anlar geçireceğiniz Dream Daddy, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile dikkat eken bu oyunda amaç, farklı karakterlerden birini seçerek kendi tarzınızı oluşturmak ve baba rolünde ilerleyerek yeni arkadaşlar edinmektir.

Oyunda bir kız çocuğu ve babasının başından geçen macera dolu bir hikayeden bahsedilmektedir. Baba karakterini kontrol ederek çeşitli görevler üstlenecek ve yeni taşındığınız kasabada diğer babalarla tanışarak arkadaş olacaksınız. Kasabada yaşayanların tamamı bekardır ve yalnızdır. Bu insanlarla arkadaş olabilmek için mücadele etmeli ve zorlu görevler üstlenerek kendinizi kanıtlamalısınız.

Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan oyuncularla buluşan ve 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Dream Daddy, bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.