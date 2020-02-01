Anime tarzında çizilmiş etkileyici karakter tasarımları ve göz kamaştıran elbise modelleri ile sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Dream Girlfriend, simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan eğlenceli bir oyundur.

Birbirinden güzel Japon anime karakterler ve eşsiz tasarımlarıyla dikkat çeken yüzlerce kıyafetiyle oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, favori mankeninizi seçerek kendi tasarladığınız kıyafetleri ve aksesuarları giydirmektir.

Etkileyici fizikleri ile kendilerine hayran bırakan onlarca anime karakter arasından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve karakterinizi seçtiğiniz kostümlerle donatabilirsiniz. Seviye atladıkça farklı modellerin kilidini açabilir ve yeni kıyafetler satın alabilirsiniz.

Ayrıca birbirinde güzel 20 farklı kıyafet dolabını dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve modelinizi kıyafetlerini bu dolaplarsa sergileyebilirsiniz. Sürükleyici arkadaşlık hikayelerinin yer aldığı ve romantik anların bolca yaşandığı keyif verici bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı mecradan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Dream Girlfriend, 1 milyondan fazla anime hayranı tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.