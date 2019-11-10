BinWang’ın ikinci mobil oyunu olarak karşımıza çıkan ve şuana kadar oldukça beğenilen Dream Home Match mobil klasik oyunlar arasında yer alıyor.

İçerisinde birbirinden farklı bulmacalara ve içeriklere yer veren yapımda Dawson ve Oliver adındaki çifte yardım edecek, yıldönümlerinde evlerini yenilemelerine yardım edeceğiz. Oyun içerisinde karşımıza eşleştirmeli bulmacalar çıkacak.

Yani oyuncular aynı tür nesneleri alt alta yada üst üste getirerek yok edecek, hamle sayısı elde ederek evi dekore edebilecekler. Bulmacalarda amacımız 3’lü kombinasyonlar yapmak olacak. Farklı odalar tasarlayacağımız ve her türlü ayrıntı ile karşılaşacağımız oyunda diğer bir yandan da aile sırlarını keşfetmeye çalışacağız.

Rengarenk yapısı ile aksiyondan ve gerilimden uzak eğlenceli bir oynanış sunan Dream Home Match günümüzde Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yer alıyor.