Mobil platformda hastane simülasyon oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyun Dream Hospital demektir. Oldukça detaylı içerikleri ile mobil platformda oyunculara hastane deneyimi sunan yapım tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Lab Cave Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformun oyunculara sunulan Dream Hospital mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Gelişmiş grafikleri ve zengin içeriği ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapımda şehrin çok amaçlı hastanelerinde görev alacak ve bizden istenilenleri gerçekleştirmeye çalışacağız.

Hastane içerisinde planlamalar yapacak, verilen görevleri başarmaya çalışacak ve insanları yeniden sağlıklı günlerine kavuşturmaya çalıştıracağız.

En iyi personelleri de işe alacağımız yapımda amacımız her şeyin yolunda gitmesini sağlamak olacak.