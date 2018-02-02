Drift Clash, oyuncuları gerçek zamanlı mücadele içerisine sokan ve gerçekçi fiziklere sahip ilk drift yarış oyunu. Otomatik hız kesme gibi yardımcılar içermediğinden biraz alışma süreci gerektiren araba yarışı oyunu online olmasıyla öne çıkıyor. Diğer drift yarışı oyunlarının aksine kendi rekorunuzu kırmak için değil, rakiplerinizi geçmek için yarışıyorsunuz.

Çizgi film stili görsellere sahip olmasına karşın oynamaya başladığınızda ilginç şekilde bağımlısı olduğunuz bir online yarış oyunu. Modifiyeli 30’a yakın araba arasından favorinizi seçip gerçek zamanlı drift yarışlarına giriyorsunuz. Evet, bu drift oyununda klasik araba yarışı oyunlarındaki gibi onlarca gerçek oyuncuyla kapışıyorsunuz. Aracın kontrolü tamamen bizde olduğu için rakipleri geçmek bir yana drift yapmak oldukça zor. Drift puanı aracın hızına ve açısına göre hesaplanıyor tabii ki de ancak kombo yapmak epey zor. Sürekli yanlayarak gitmek profesyonellik gerektiriyor.

Diğer oyuncularla anahtarına kapışma fırsatı veren drift yarış oyununda özelleştirme seçenekleri de mevcut. Yarıştan kazandığınız altınlarla aracınızın renginden jantlarına her şeyi zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz.