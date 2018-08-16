Drift Max World, mobil platformda en çok indirilip oynanan drift yarış oyunu Drift Max’ın yapımcılarının yeni şaheseri. Türk yapımı internetsiz araba yarışı oyununda göz alıcı şehirlerde tozu dumana katıyoruz. Tam donanımlı modelleme harikası modifiye edilebilir arabalarla uzun bir kariyer modu sizi bekliyor. Yanlamaya hazır mısınız?

Mobil platformda milyonlarca indirmeye ulaşan Türk yapımı drift yarış oyunu Drift Max ve Drift Max Pro’nun geliştirici ekibi Tiramisu, yine harika bir işe imza atmış. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan araba yarışı oyununu tüm drift severlere şiddetle tavsiye ederim. İstanbul, Brooklyn, Moskova, Dubai ve daha birçok muhteşem şehirlerde asfaltı ağlatıyorsunuz. Sürücünüzü ve favori arabanızı seçip kariyerinize başlıyorsunuz.

Arabalar için birçok modifiye mevcut. Tam yüzey araba kaplama, etkileyici grafik çıkartmalar, far renkleri, kapı ve kaporta üzerine etiketler, cam rengi, jant model ve rengi, camber, süspansiyon boyu, spoiler, kampana rengi ve daha saymakla bitiremeyeceğim modifiye opsiyonunu yarışları tamamladıkça değerlendiriyorsunuz.