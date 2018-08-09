Drifty, minimalist görsellere sahip drift yarış oyunu. Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz süper keyifli bir yarış oyunu. Hem görev bazlı ilerleyen kariyer modu mevcut, hem de farklı zorluk düzeylerinde drift yeteneğinizi sınayan sonsuz mod mevcut. Gerçekçilikten oldukça uzak olmasına karşın kısa sürede kendisine bağlayan bir mobil yarış oyunu bizlerle.

Görsellikten ziyade eğlenceye önem veren yarış severlerin beğeneceğini düşündüğüm Drifty, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunuyor. Drift yapmak için pek de uygun olmayan araçları bünyesinde barındıran oyunda 50 seviye içeren kariyer modu, 4 zorluk seviyesinde en iyi drift yarışçıları arasına girme mücadelesi verdiğiniz sonsuz mod dışında online mod bulunmuyor. Seçilebilir birbirinden ilginç görünümde 25 araç bulunmakta. Challenge’ları tamamlayarak yeni araçları oynanabilir yapabiliyorsunuz.

Şehir sokakları, çöl, doğa gibi detaylarıyla etkileyici farklı yerler sunan drift yarış oyununda kontroller tek dokunuş. Ekranın sol ve sağ yanına basılı tutarak arabayı kaydırıyorsunuz. Yollar dar olduğundan yanlamak zor. Drifti kolaylaştıran sürüş yardımcısı var lakin açmamanızı tavsiye ederim.