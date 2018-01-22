Driving Zone 2, sadece Android değil, mobil platformda en çok indirilip oynanan yarış simülasyonu oyunu. Urban hatchback, lüks ticari sedanlar, yarış otomobilleri, egzotik arabaları sürdüğünüz, araba fizikleri, grafikleriyle etkileyici bu yarış simülatörü oyununu indirip oynamanızı isterim.

Android telefon kullanıcılarının en sevdiği yarış simülatörü Driving Zone’un ikinci oyununda serbest yarışa katıldığımız yerden devam ediyoruz. Kurallarını kendinizin belirleyebileceği açık dünya yarış oyununda klasik yarışlara katılmak yerine trafiğe aldırış etmeden tozu dumana katıyorsunuz. Hız limiti yok, akan trafikte dilediğiniz çılgınlığı yapabilirsiniz ancak peşinize polislerin takılacağını aklınızdan çıkarmayın. Özellikle karlı yolda polisleri atlatmak epey zor.

Belli görevleri tamamlamaya dayalı sadece online oynama seçeneği sunan klasik araba yarışı oyunlarından sıkıldıysanız biraz simülasyon tarzında bir yarış oyunu arıyorsanız Driving Zone 2’yi tavsiye ederim. Unutuyordum; kendi modifiye edebildiğiniz aracınız çin detaylı ayar sistemi mevcut. Tüm parçaları yükseltebiliyor, dışını da zevkinize göre tasarlayabiliyorsunuz.