DROLF, mobil platformda karşılaştığım en zor golf oyunu. Android telefonunuzda basit görselli spor oyunlarına yer veriyorsanız, ister arkadaşlarınızla birlikte ister tek başınıza keyifle oynayacağınız bu golf bulmaca oyununu indirmenizi öneririm. Düşük boyutlu eğlence dozu yüksek bir oyun. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Akıllı telefon/tablette spor oyunları oynamaktan keyif alan, bulmacayla sporu karıştıran yapımları seven biri olarak söyleyebilirim ki; DROLF eşsiz bir yapım. İsmini draw ile golfün birleşiminden alan oyunda amaç; topu deliğe sokmak lakin sahayı kendiniz oluşturuyorsunuz. Topun deliğe girmesi için yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamalısınız. Yolu ne şekilde çizeceğiniz size kalmış lakin mürekkebiniz bitmeden beyaz topu kara deliğe ulaştıran yolu oluşturmalısınız.