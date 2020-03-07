Drop & Smash oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Parçalamanın en keyifli olduğu yerlerden biri de oyunlardır. Sen de benim gibi mi düşünüyorsun? O zaman bu eğlenceli dünyayı biraz daha yakından inceleyelim.

Oyundaki sevimli karakter eline geçen herşeyi parçalamayı hedefliyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Karakter elindeki nesneyi yere fırlatarak yerde duran nesneyle çarpışıp kırılmalarını sağlıyor. Fakat ilk atışta tamamen parçalanmayan nesneler de oluyor. Bu nedenle tam kırıldığından emin olmak için çok dikkatli olmalısın. Oyunda çok iyi bir avantajın var. Ne kadar yüksekten fırlatırsan parçalanması da o kadar kolay olur. Bu hakka sahip olabilmek için kendini geliştirmelisin. Eğer oyunda ustalaşır isen daha çok altın da kazanabilirsin. Altınlar ise sana güç ve yükseklik kazandıracak. Bu sayede daha başarılı oyunlar ortaya koyabileceksin.

Basit oynanış tarzı ve renkli grafikleri ile oyun severleri ekranlara kilitleyen harika bir oyun. Oynayan herkesin çok hoşuna giden ve keyifle oynamaya devam ettikleri Drop & Smash oyunu eminim ki sizleri de kendine bağlayacak. Sen de bu eğlence dolu maceraya katılmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.