Nora Co. Ltd. tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Dune Warrior bir kağıt oyunudur.

Oyun içerisinde bir karakteri canlandıracak ve onu yöneterek karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Oyuncular karakterleri ile ilerlerken karşılarına çıkan düşmanlar ile hamle yaparak savaşacaklar. Yani savaş sırasında karşımıza çıkan kağıtlar arasından seçimler yapacak ve karakterimizi o şekilde yöneteceğiz. Akıllı cihazımızın ekranında herhangi bir buton ve joyistic yer almayacak.

Sade ve kullanıcı dostu teması ile oyuncuların beğenisini kazanacak olan oyun basit kontrolleri sayesinde de oyuna çabucak adapte olmamızı sağlayacak. 30 karta kadar destekleyen oyunda strateji ve aksiyon iç içe karşımıza çıkacak.

Dune Warrior iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.