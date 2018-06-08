Zindan şirketi kurarak sıra dışı bir oyun deneyimine sahibi olacağınız Dungeon Inc, mobil platformda simülasyon oyun kategorisinde yer alan muhteşem bir oyundur.

Kendi zindan şirketinizi kurarak altın üretim müdürü olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey şirketin karını sürekli olarak arttırmaktır. Daha derinlere zindanlar inşa ederek yeni ortamlara ulaşabilir ve genişleyebilirsiniz. Ne kadar büyük bir zindan inşa ederseniz, o kadar çok kar edersiniz. Korkunç görünüşlü elemanları işe alarak, personel yönetimini doğru bir şekilde yapmanız gereklidir. Çeşitli canavarları toplayarak vergi şövalyelerinden zindanınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca kendi canavarlarınızı diğer zindan şirketlerini sabote etmek için kullanabilirsiniz.

Oyun içerisinde zindanınıza koyabileceğiniz canavarlar, sürüngenler, ejderhalar ve daha birçok farklı yaratıklar yer almaktadır. Bu yaratıkları toplayarak seviye atlayabilir ve zindanınızı koruyabilirsiniz. Çoklu oyuncu seçeneği ile arkadaşlarınıza savaş açabilirsiniz. Ayrıca bonuslar kazanmak için motivasyon çarkını döndürebilirsiniz.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan Dungeon Inc, Android ve İOS sürümleri ile iki platformda da keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir simülasyon oyunudur.