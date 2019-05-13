Farklı figürlerden oluşan onlarca kart ile zorlu bulmacalar çözebileceğiniz Dungeon Cards, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit ve anlaşılır grafik tasarımı ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendinize bir kart seçmeli ve diğer kartların arasından stratejik hamlelerle kartınızı hedef bölgeye götürmelisiniz. Bulmacaları çözerken dikkat etmeniz gereken birkaç basit kural bulunmaktadır. 9 kartlık bir bulmaca platformunda kartınızla birlikte hamlelerde bulunurken, canavar ve tuzak kartlarına çarpmadan ilerlemelisiniz. Şifa kartlarıyla çakışarak canınızı arttırabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Bulmacaları çözdükçe puan toplayabilir ve yeni kartların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda, basit grafiklerle tasarlanmış onlarca farklı karakter ve objenin yer verildiği bulmaca kartları bulunmaktadır. Kartınızı seçerek toplamda 9 karttan oluşan bulmacalarda yarışmalı ve hedefe ulaşarak puanlar kazanmalısınız.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Dungeon Cards, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken benzersiz bir oyundur.