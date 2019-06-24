Onlarca farklı yemek yaparak müşterilerinize sunabileceğiniz ve aşçılık konusunda uzmanlaşarak yeni tatlar keşfedebileceğiniz Dungeon Chef, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarına sunulan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektler ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanı gereken, farklı hayvanları avlayarak onları kesmek ve etlerini kullanarak lezzetli yemekler pişirmektir. Kılıç gibi çeşitli silahlardan yararlanarak hayvanları avlamalı ve müşterilerinizi memnun edecek şahane yemekler yapmalısınız. Av silahlarınızı yükselterek daha büyük hayvanlar avlayabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız yemeklerden kazandığınız paralar sayesinde yeni mutfak malzemeleri alabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda avlayabileceğiniz kurbağa, geyik, tavuk ve daha onlarca farklı hayvan yer almaktadır. Ayrıca bu hayvanları avlayabileceğiniz kılıç, balta, ok gibi birçok ölümcül silah bulunmaktadır.

Mobil alanda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Dungeon Chef, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.