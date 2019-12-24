Düşen! - Kelime Oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur.

Tek elle ve hatta tek parmakla oynanabilen pratik ve eğlenceli bir kelime oyununa ne dersiniz? Daha önce oynadığınız kelime oyunlarından farklı olarak renkli komplike ve aşırı eğlenceli. Eğlenceli olduğu kadar beyin kıvrımlarını da geliştiren faydalı bir gizli kelimeli bulmaca oyunu.

Oyunda tek yapmanız gereken harfli kutularda saklı olan kelimeyi ortaya çıkarmak. Kelime ortaya çıkıp patladığında harf kutuları aşağı düşüp yeni kelimeler oluşturur. Tüm kelimeleri bulup yok edin ve yeni bölümlere geçin. Seviyeler ilerledikçe zorlanabilirsiniz.

Bulduğunuz her kelime Kelime Haznesine eklenir. Bölümleri geçtikçe yeni ünvanlar kazanarak mutlu olacaksınız. Görüntü ve ses efektleriyle zevkli ve rahatlatıcı bir kelime avına çıkın.

Türkiye'nin en çok sevilen, en hızlı yükselen, en rahatlatıcı (stres alıcı) ve en çok alışkanlık yapan bu kelime oyununu mutlaka oynamalısınız. Oyunu oynadıkça kelime hazneniz gelişeceği gibi yeni şeyler de öğrenmiş olacaksınız. Her hamlenizi düşünerek yapmalısınız çok dikkatli olun.

Siz de bu keyifli oyunun bir parçası olmak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.