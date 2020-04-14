Dynasty Duels çok oyunculu PvP, Gerçek-Zamanlı Strateji (RTS) oyunudur. Dynasty Duels’teki her savaşta ana üs, kaynak toplama, kendi atağınızı yapabileceğiniz çeşitli strateji ve taktikler gibi tipik RTS öğeleri içerir.

Çok oyuncu PvP maçlarında tüm dünyadan oyuncularla gerçek zamanlı 1v1 savaşlar yapılır. Çeşitli kahramanların, yeteneklerin kilidini açmak ve güçlerini yükseltmek için savaş puanları ve galibiyet puanları toplanır. Rakibinizi RTS savaşında yenmek için kendi savaş destenizi ve stratejinizi oluşturun.

Dynasty Duels’deki 5 tarihi gruptan 30’dan fazla karakter ve yeteneği kart destenize ekleyin. Vahşi Roma imparatorluğundan askerlele duello yapın, Mısır’ın en korkunç padişahlarını savaşa yollayın. Sıralamada üst sıralara çıkmak için kupalar kazanın ve yeni karakterleri açarak daha güçlü rakiplerle karşılaşın.