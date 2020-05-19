Easter Eggs 3D, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda zorlu bulmacaları tamamlamanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve yeteneklerinizi sergilemelisiniz. Yumurtaları boyayarak ilerleyebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabilyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Easter Eggs 3D mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Basit bir oynanışa da sahip olan oyunda zekanızı sınayabiliyorsunuz.

Easter Eggs 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.