Çevre dostu bir şehir kurabileceğiniz ve çiftlik işleri yaparak para kazanabileceğiniz Eco City, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, yeşil bir çevre oluşturmak ve organik gıdalar üreterek doğal yaşamı desteklemektir. İnek çiftlikleri kurarak organik süt üretebilir, tarlalarda GDO’suz tohumlar ekerek sağlıklı sebze ve meyveler yetiştirebilir ve hatta şehirdeki binaları ve iş yerlerini düzenleyerek şehri istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Oyunda onlarca farklı görev üstlenebilir ve sıra dışı bir kent inşa edebilirsiniz. Hayalinizdeki doğal yaşam ortamını oluşturabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Eco City ile sıfırdan bir şehir inşa edebilirsiniz. Şehirde istediğiniz binayı istediğiniz yere kurabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık gibi onlarca farklı alanda üretim yapabilirsiniz. Size verilen görevleri tamamlayarak para kazanabilir ve şehri düzenlemek için ihtiyacınız olan malzemeleri satın alabilirsiniz.