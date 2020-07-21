Elementlerle farklı dönüşümler meydana getirip, karşına çıkan bulmacaların üstesinden gel! Eşleştirme, bulmaca ve strateji öğelerini bir araya getiren Elementis, bağımlılık yapan oynanışıyla eşsiz bir deneyim sunuyor.

Elementleri birleştir, dönüştür ve parçala! Zincirleme dönüşümlerle puanını katla ve seviyeni yükselt. Elementlerin gücü senin kontrolünde. Daha önce hiçbir eşleştirme oyununda olmadığı kadar kombinasyonla elementlerin hakimi ol.

Simyanın doğal sihri eşliğinde evrenin bilinmeyen köşelerine uzanan bir yolculuğa hazır mısın? Öğeleri birleştirerek bütüne ilerleyin ve bulmacaları çözümleyin.

Her yaştan insan için zihin jimnastiği etkisi yaratan Elementis, öğrendikçe derinleşen yapısıyla dengeli bir zorluk sunuyor. Her gün yeni bilgiler öğrenerek bulmacaları tamamlayın ve hem eğlenin hem öğrenin!