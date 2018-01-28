Emerald Launcher uygulamasıyla Android cihazlarınızda oldukça hafif bir launcher uygulamasına sahip olabilirsiniz.

Android işletim sisteminde varsayılan olarak sunulan launcher uygulamaları , gereksiz yere bellek ve güç tüketen işlemleri çalıştırabiliyor. Alternatif olarak kullanacağınız uygulamaların da benzer şekilde olumsuz yanları olabiliyor. Emerald Launcher uygulaması ise oldukça sade ve basit bir arayüz sunarak, telefonunuzun daha az bellek harcamasını ve bataryanızın da ömrünün uzamasını sağlıyor.

Uygulama ve internette arama, son kullanılan uygulamalar, ikon setleri ve uygulama düzenini değiştirme özellikleri sunan Emerald Launcher, çok eski Android sürümlerinde bile çalışıyor ve yavaşlama sorununu ortadan kaldırıyor. Eğer sizin de eski bir telefonunuz varsa ve yavaşlamasından şikayetçiyseniz, Emerald Launcher uygulamasını kullanarak son derece hafif ve başarılı bir launcher uygulamasına sahip olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri