Emoji Mine'daki suratları yakalamak her anlamda eğlenceli, rahat, aile dostu bir bulmaca oyunudur. Birçok emoji oyunu gibi, Emoji Mine Suratları yakalamak, temel bombaya dayalı ve fizik tabanlı bulmaca oyunu mekaniği ile birlikte renkli, canlı bir oynanış sunuyor.

Zavallı emojilerin rahatlamasına yardımcı olacak mısın? Hepsi birlikte sıkışık, kol veya bacakları yok, sadece neşeliler ya da sinirl yüzler var. Gerçekten yapabildikleri tek şey etrafa sarılmak. Sağa sivri uçlar, öğütücüler, kepçe, patlayıcılar, bıçaklar, asit gölleri, makaslar, silah sesi, lav ocaklarıyla çevrililer. Onlara yardım etmek ise size kalmış.

Bu renkli bulmaca oyununda tuzaklar, sivri uçlar ve patlamalar ile dolu fizik tabanlı seviyelerde emoji arkadaşlarını yönlendir. Onları kurtarın ya da feda edin. Daha fazla emoji kurtararak puanınızı ikiye katlayın!