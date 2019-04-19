Energy Ring, Samsung Galaxy S10, S10+ ve S10e için pil göstergesi uygulaması. Samsung’un yeni telefonlarında kamera deliği bölümünü değerlendiren Android uygulamalardan biri. Kamera deliğinin olduğu yerde pil durumunu görmek istiyorsanız, ücretsiz indirip kullanabileceğiniz en iyi uygulama bu.

Samsung S10 serisinde ekranın sağ üst köşesinde modeline göre bir veya iki kamera deliği bulunuyor. Energy Ring adlı Android uygulaması, kamera lenslerinin çevresine pil seviyesini gösteren renkli bir çizgi çiziyor. Normalde simsiyah duran kamera deliğinden telefonunuzun pil durumunu takip etme şansınız oluyor. Uygulama açtığınızda, video izlediğinizde, fotoğraflara baktığınızda veya oyun oynadığınızda uygulama kendini gizliyor; böylelikle renkli çemberi görmüyorsunuz. Pil seviyesine göre deliğin çevresi farklı renge bürünüyor. Telefonunuzu şarja taktığınızda da uygulama, harika animasyonlar gösteriyor. Dilerseniz ayarlardan şarj animasyonunu kapatabiliyorsunuz. Unutmadan, uygulama, işlemciye hiçbir yük bindirmiyor; pil seviyesinde değişiklik olduğunda uyanıyor.