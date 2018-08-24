English Chinese Translator uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızda kolayca İngilizce-Çince çeviri yapabilirsiniz.

İngilizce’den Çince’ye çeviri yapmanızı gerektiren durumlarda işinizi kolaylaştıracak alternatif bir uygulama olan English Chinese Translator kelime ve cümle çevirilerinde oldukça iyi performans gösteriyor. Yazılı çevirinin yanında konuşma desteğiyle de çeviri hizmeti sunan uygulamanın kolay kullanıcı arayüzü ile çeviri işlemlerinizi saniyeler içerisinde gerçekleştirebiliyorsunuz.

İngilizce ve Çince’yi öğrenebilmeniz için de iyi bir kaynak olan English Chinese Translator uygulamasında, Çince karakterleri çizerek çeviri yapabilmeniz de mümkün. Panodan çeviri yapabilme özelliğini kullanabileceğiniz, çevirileri seslendirebileceğiniz ve elle metin yazabileceğiniz English Chinese Translator uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri