Enterre moi, mon Amour, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hikaye bazlı bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Avrupaya ulaşmaya çalışan Suriyeli aileye yardımcı olmaya çalıştığınız bir oyun olan Enterre moi, mon Amour, tehlikeli yolculukta kritik kararlar almanızı sağlıyor. Tehlikeli bir mültecilik yolunda karakterlere yol gösterdiğiniz oyunda seçimlerinizi dikkatli yapmanız gerekiyor. Hikaye tamamlama ve yönetme tarzı oyunları sevenlerin oynayabileceğini düşündüğüm oyunda büyük bir merak içerisinde oyunu takip ediyorsunuz. WhatsApp'ta mesajlaşıyormuş gibi bir oyun deneyimi sunan Enterre moi, mon Amour, dikkatli olmanızı da gerektiriyor. Gerçek hikayelerden esinlenilerek geliştirilen oyunda farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Enterre moi, mon Amour oyununu Android cihazlarınıza ücretli olarak indirip oynayabiliyorsunuz.