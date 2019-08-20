Escape Funky Island

Funky Island’ın gizemini çözebilir misin? Dedektif olarak çalışmak oldukça basit! Funky Island'a giderken bir denizaltı kullanıyorum. Gizemli Juliet, uzun bir süredir kayıp olan büyükbabasına giden yolu açacak olan bir haritanın parçalarını bulmak için seni işe aldı. Böyle basit bir durumda ne yolunda gitmeyebilir ki?

Hatırlamaktan kendinizi alamayacağınız eşsiz bir macera kaçış oyunu. Hayalet bir korsana düello için meydan oku, müzikal kariyerinde bir denizkızına yardım et ve bu olağandışı arayışın içinde bir de tonlarca yaramaz maymunla uğraş .Nesneleri birleştirin, karakterlerle etkileşime geçin, zorlu bulmacaları çözün ve her bir yerden kaçmak için gizli harita parçalarını bulun ve bir sonrakine geçin.

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